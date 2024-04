Intel enquête sur les jeux qui plantent avec des PC utilisant ses processeurs

Les joueurs qui ont un PC avec un processeur Intel de 13e ou 14e génération ont remarqué plusieurs crashs pendant leurs sessions de jeu. Cela concerne notamment ceux qui ont les processeurs Intel Core i9 13900K et 14900K.

Intel déclare enquêter sur ces signalements. « Intel est au courant des problèmes qui surviennent lors de l’exécution de certaines tâches sur les processeurs Core de 13e et 14e génération pour les ordinateurs de bureau, et les analyse avec ses principaux partenaires », a déclaré un porte-parole d’Intel à ZDNet. Cela touche des jeux comme The Finals, Fortnite et Tekken 8.

Les plantages varient selon les jeux. Selon les cas, une erreur « hors mémoire » se produit. Pour d’autres joueurs, le jeu quitte et ils reviennent sur le bureau de Windows. Et pour certains, la situation est plus embêtante puisque le PC peut complètement se bloquer.

Un élément à prendre en compte est que la plupart des jeux qui ont des problèmes s’appuient sur l’Unreal Engine. Il est donc possible qu’il y ait un problème spécifique entre le moteur d’Epic Games et les processeurs d’Intel.

À date, les seules solutions qui semblent améliorer la stabilité consistent à baisser la fréquence ou le voltage des processeurs Intel. Epic Games a suggéré de changer le comportement du SVID en Intel Fail Safe dans les paramètres BIOS des cartes mères Asus, Gigabyte ou MSI.