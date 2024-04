Tesla dévoilera son robotaxi début août

Tesla prévoit de présenter le 8 août son robotaxi, un véhicule sans chauffeur, a indiqué son patron Elon Musk sur le réseau social X (ex-Twitter). Il ne communique aucun autre détail.

Elon Musk ne manque jamais l’occasion de vanter les mérites des technologies de Tesla en matière de conduite autonome des véhicules électriques. Il a également émis l’hypothèse que les propriétaires de voitures Tesla dits FSD (full self-driving, conduite 100% autonome) les fassent fonctionner en tant que robotaxi lorsqu’ils ne les utilisent pas, plutôt que de les laisser au garage en attendant d’en avoir besoin.

« La plupart des gens n’ont toujours aucune idée de combien le FSD de Tesla sera terriblement bon », avait publié le dirigeant en mars sur son compte X. « Ce sera surhumain à un degré tel que cela paraîtra étrange, dans le futur, (de concevoir) que les humains ont conduit des voitures, même en étant fatigués et ivres », ajoutait-il.

Mais le développement du robotaxi a rencontré quelques embûches, en particulier liées aux inquiétudes des autorités réglementaires et du public concernant la sécurité.

Le constructeur a annoncé cette semaine des ventes décevantes au premier trimestre, dans un marché des véhicules électriques moins éblouissant qu’anticipé aux États-Unis en 2023 tandis que la concurrence des constructeurs traditionnels enfle. Et Tesla a également du mal à partir en Chine, avec la forte concurrence des constructeurs locaux et, surtout, de BYD qui lui a ravi le titre de plus gros vendeur mondial de véhicules électriques au quatrième trimestre 2023.