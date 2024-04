Samsung investirait 27 milliards de dollars pour la production de puces aux Etats-Unis

A l’instar de TSMC, Intel ou Apple, Samsung serait bien décidé à investir massivement dans la production de puces aux Etats-Unis. Si l’on en croit des sources concordantes, le géant sud-coréen devrait annoncer le 15 avril prochain un investissement de 27 milliards de dollars pour la fabrication de puces haut de gamme sur le territoire américain. Ce montant impressionnant se rajouterait aux 17 milliards de dollars déjà mis sur la table en 2021 pour une usine de semi-conducteurs située à Taylor au Texas. Le nouveau financement servirait à couvrir les frais de construction d’une seconde unité de production, toujours à Taylor. Des milliers d’emplois locaux seraient en jeu, 1800 postes étant à pourvoir sur le premier site.

Un effort financier massif… allégé par les subventions

Samsung aura donc sorti de sa poche 44 milliards de dollars pour la fabrication de puces sur le territoire américain, un effort financier massif qui prouve à quel point les poids lourds de la tech ne se contentent plus de geindre sur les risques géopolitiques qui pèsent sur la supply chain chinoises et se donnent aussi les moyens de leur indépendance technologique vis à vis de la Chine. Il faut toutefois noter que l’investissement de Samsung est en partie compensé par une décennie d’allégements massifs d’impôt foncier dans le cadre du premier accord de versement (17 milliards pour rappel) et que le gouvernement fédéral serait à son tour susceptible d’apporter son obole au projet.

Récemment, Intel a profité de ce type de coup de pouce et a reçu une subvention de 8,5 milliards de dollars du ministère américain du Commerce ainsi que 11 milliards de dollars supplémentaires de prêts . La loi CHIPS promulguée par l’administration Biden devrait encore renforcer l’attractivité des Etats-Unis en ce qui concerne la production localisée de semi-conducteurs.