Intel recevra 8,5 milliards de dollars de l’administration américaine… pour produire aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont promulgué le CHIPS and Science Act au mois d’août 2022, un cadre législatif et commercial dont l’un des objectifs principaux est de mettre fin aux goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement de la tech dans un contacte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. D’une façon générale, l’Asie, en particulier Taïwan, fabrique la plupart des semi-conducteurs mondiaux. Face à cette situation, l’administration américaine a décidé de réinvestir massivement dans la fabrication nationale de puces, un changement de stratégie dont Intel sera l’un des tous premiers bénéficiaires.

Des investissements massifs pour la relocalisation de la production aux Etats-Unis

La firme de Santa Clara prévoit ainsi d’ouvrir une usine de fabrication de 10 milliards de dollars dans l’Ohio, et a l’intention d’investir 100 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Oregon et donc en Ohio. Le ministère américain du Commerce a pris la décision de verser à Intel jusqu’à 8,5 milliards de dollars afin de soutenir la production basée aux États-Unis, soit 8% des sommes qui seront investies par le fondeur (sur 5 ans donc).

La relocalisation de la production permettra la création de 20 000 emplois dans le secteur de la construction et 10 000 emplois dans le secteur manufacturier. A une plus large échelle, cet investissement contribuera à atténuer les goulots d’étranglement de la supply chain en rapprochant la fabrication des points de consommation. Est-ce à dire que les géants de la tech américaine s’apprêtent à couper les ponts avec les chaines de production asiatiques ? On en est loin à date, mais ces efforts répétés d’investissements nationaux pourraient tout de même permettre de diminuer la dépendance américaine vis à vis de la Chine, un constat qui vaut aussi pour les grandes firmes tech européennes et internationales.