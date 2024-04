Dune 3 est officiellement annoncé avec Denis Villeneuve à la réalisation

Dune 3 verra bel et bien le jour au cinéma. Denis Villeneuve, qui a réalisé les deux premiers films, sera de retour pour le troisième. La société de production Legendary Entertainment, qui a produit les deux films, a confirmé à Variety que le travail avait débuté pour le nouvel opus.

Le premier film Dune avait généré 407,57 millions de dollars au box-office en 2021. Dune : deuxième partie, sorti fin février au cinéma, a fait mieux avec plus de 631 millions de dollars à ce jour. Il s’agit — pour le moment du moins — du plus gros succès au cinéma en 2024. Dans le film, Paul Atreides, incarné par Timothée Chalamet, prend sa place en tant qu’élu prophétique et se bat pour se venger de ceux qui ont détruit sa famille.

Il y a quelques semaines, Denis Villeneuve a déclaré qu’il avait déjà « mis des mots sur le papier » en pensant à la direction qu’il souhaitait donner à la franchise à l’avenir. Il n’était pas entré dans les détails plus que ça dans ce que devrait être l’adaptation de Le Messie de Dune.

Denis Villeneuve avait toutefois précisé qu’il souhaitait faire un autre film avant de s’attaquer au troisième long-métrage. Et il se pourrait bien que ce soit une adaptation du livre Nuclear War : A Scenario. En effet, le réalisateur est en discussion avec Legendary Entertainment pour s’occuper de ce projet. Le livre traite de la façon dont les scénarios de guerre nucléaire se dérouleraient probablement.