Dune 3 : le scénario est presque terminé, mais le film attendra

Denis Villeneuve parle déjà de Dune 3, alors que le deuxième film n’est pas encore sorti. Il affirme que le scénario est presque terminé, mais il faudra patienter avant de découvrir le film.

Dune 2 est meilleur que le premier

C’est à l’occasion de la conférence de presse pour Dune 2 en Corée du Sud que le réalisateur a évoqué son nouveau film et le troisième. « Pour moi, [Dune 2] est bien meilleur que le premier volet », a-t-il déclaré. « Il y a quelque chose de plus vivant dans ce film. Il y a une relation avec les personnages. J’essayais d’atteindre une intensité et une qualité d’émotions que je n’ai pas atteintes avec la première partie et que j’ai atteintes avec la deuxième partie. Je ne dis pas que le film est parfait, mais je suis beaucoup plus satisfait de la deuxième partie que de la première. J’ai hâte de le partager avec les fans et les cinéphiles ».

Le premier film, qui a vu le jour en 2021, a généré 402 millions de dollars. C’est bien, sans être exceptionnel, mais il y a une raison à ça. Le film a été proposé simultanément sur la plateforme de streaming HBO Max. Cela a naturellement eu un impact sur le nombre d’entrées au cinéma. À cela s’ajoute le piratage où les personnes dans des pays où HBO Max n’était pas disponible ont pu le télécharger illégalement pour le regarder sans débourser un centime.

Le scénario est en cours d’écriture pour le troisième film

Concernant Dune 3, Denis Villeneuve dit être partant pour le faire en s’appuyant sur le roman Le Messie de Dune de Frank Herbert. Le film est « en cours d’écriture. Le scénario est presque terminé, mais il ne l’est pas encore. Cela prendra un peu de temps. Il y a un rêve de faire un troisième film. Cela aurait un sens absolu pour moi », dit le réalisateur.

Il explique cependant qu’il est passé du premier film au deuxième, sans rien au milieu. Il ne veut pas répéter l’histoire pour le troisième film. Il compte donc réaliser un autre film, dans un registre différent, avant de s’attaque à Dune 3.

« Je ne sais pas exactement quand je retournerai sur Arrakis », a déclaré Denis Villeneuve. « Il se peut que je fasse un détour avant, juste pour m’éloigner du soleil. Pour ma santé mentale, je ferai peut-être quelque chose entre les deux, mais mon rêve serait d’aller une dernière fois sur cette planète que j’aime ».

Dune 2 sortira au cinéma le 28 février 2024.