Un nouveau film Matrix est en préparation… sans aucune Wachowski à la réalisation

C’est officiel : Warner Bros. a confirmé qu’un nouveau film Matrix était en préparation, et pour la première fois, il n’y aura aucune Wachowski derrière la caméra. Drew Goddard (Le Martien, The Cabin in the Woods) sera à la fois au scénario et à la réalisation de écrira et ce nouveau métrage tandis que la co-créatrice de la saga, Lana Wachowski occupera le poste de productrice exécutive. Cette annonce est d’autant plus une surprise que The Matrix Resurrections (2021) devait signer la fin de la saga, sans compter que l’échec de ce 4ème film Matrix – seulement 159,2 millions de dollars au box-office pour un budget de production estimé à 190 millions de dollars – n’augurait pas vraiment de la possibilité même d’une suite.

Matrix 5, en rupture ou en continuité avec la franchise des Wachowski ?

Jesse Ehrman, le directeur général de Warner Bros., vante déjà les qualités du nouveau réalisateur sur la saga : « Drew est arrivé chez Warner Bros. avec une nouvelle idée qui, selon nous, serait une façon incroyable de poursuivre le monde de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en proposant un perspective unique basée sur son propre amour de la franchise et des personnages. Toute l’équipe de Warner Bros. Discovery est ravie que Drew réalise ce nouveau film Matrix, ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowski ont passé un quart de siècle à construire ici au studio. »

Pour l’instant, rien n’a filtré concernant le retour au casting de Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving et Jada Pinkett Smith. Il serait très étonnant toutefois qu’aucun de ces acteurs ne rejoignent le set de tournage, à moins bien sûr que le film se déroule dans une autre temporalité que celle des films précédents.