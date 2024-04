Spotify va augmenter ses prix et lancer de nouveaux abonnements

Une hausse de prix va avoir lieu chez Spotify, et ce dans plusieurs pays. Nous savons déjà qu’il y en aura une en France à cause de la taxe streaming. Mais d’autres régions vont aussi être concernées.

Selon Bloomberg, Spotify va augmenter en avril les prix de ses abonnements Premium au Royaume-Uni, en Australie, au Pakistan et dans deux autres pays qui ne sont pas nommés. Il est possible que la France soit l’un des deux. Mais comme indiqué précédemment, nous savions déjà qu’une hausse de tarif était prévue dans l’Hexagone. De plus, les États-Unis vont également subir l’augmentation, mais cela aura lieu plus tard dans l’année.

L’abonnement standard prendra 1$ supplémentaire par mois, là où les offres Duo et Famille prendront 2$ supplémentaires. En France, la hausse pourrait être identique, mais en euros naturellement. En l’état, Spotify coûte 10,99€/mois pour une personne, 14,99€/mois pour deux personnes (Duo) et 17,99€/mois pour six personnes (famille). Il y a aussi l’offre étudiante à 5,99€/mois, mais celle-ci ne devrait pas changer de prix.

En plus du changement tarifaire, Spotify prévoit de nouveaux niveaux d’abonnement. Le service de streaming va lancer de nouveaux forfaits Premium aux mêmes prix qu’aujourd’hui, mais sans les livres audio. Spotify a ajouté les livres audio comme un avantage de l’abonnement l’année dernière, mais ces nouveaux forfaits les supprimeraient pour les clients qui n’écoutent pas ces contenus. Les livres audio seront toujours disponibles pour ces niveaux d’abonnement, mais pour un coût supplémentaire par livre. En France, les livres audio ne sont disponibles dans aucun abonnement.