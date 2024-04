Amazon met fin à sa technologie pour les magasins sans caisse

Amazon a décidé de mettre un terme à sa technologie qui permet de ne pas avoir de caisse dans ses commerces. La technologie Just Walk Out va tout simplement être retirée dans les boutiques existantes et ne sera pas installée dans les nouvelles, révèle The Information.

Les magasins sans caisse d’Amazon, c’est fini

Il faut remonter à 2016 pour l’annonce initiale d’Amazon. Le principe est simple sur le papier : le client entre dans la supérette en scannant son smartphone qui est lié à son compte Amazon. Il fait ensuite ses courses normalement puis sort du magasin, sans passer au préalable par une caisse. En effet, toute une série de capteurs et d’autres technologies sont en place pour déterminer que tel produit a été pris par tel client. Les personnes sont débitées au moment de quitter l’enseigne, directement au niveau de leur compte Amazon.

Dès le départ, la technologie a été confrontée à des problèmes. En particulier, Just Walk Out ne fait que donner l’illusion de l’automatisation, Amazon vantant les mérites de l’IA générative et d’autres éléments. C’est là que la poudre aux yeux entre en jeu. Alors que les magasins américains n’ont pas de caissiers réels, il y a plus de 1 000 personnes en Inde qui scannent les vidéos des caméras de surveillance pour assurer la précision des caisses.

L’installation et la maintenance de l’équipement nécessaire sont également très coûteuses, ce qui explique probablement pourquoi la technologie Just Walk Out n’a été adoptée que dans la moitié environ des magasins Amazon Fresh aux États-Unis. L’utilisation de ce système a donné lieu à de nombreux problèmes frustrants pour les consommateurs, allant de l’envoi des reçus plusieurs heures après l’achat à des commandes complètement mal gérées. En d’autres termes, il a fallu un grand nombre d’équipements sensibles et 1 000 personnes analysant les vidéos de surveillance pour faire le travail de quelques personnes assises derrière les caisses enregistreuses de chaque magasin.

La protection de la vie privée est également un sujet de préoccupation majeur. Les caméras et les capteurs recueillent en permanence des informations biométriques pendant que les clients font leurs courses. Ils pouvaient mesurer la forme et la taille du corps de chaque client à des fins d’identification et de suivi.

Amazon a essayé de vendre sa technologie de magasins sans caisse à d’autres groupes, mais ce ne fut pas un réel succès.

Un chariot avec des capteurs

La technologie Just Walk Out continuera d’être proposée dans certains magasins au Royaume-Uni. Pour ce qui est des États-Unis, Amazon dit que le retrait de ces systèmes s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à réorganiser sa branche de supérettes. L’entreprise prévoit de mettre en place ses chariots intelligents Dash dans les magasins, après un test dans plusieurs magasins Whole Foods et Amazon Fresh. Ces chariots intelligents sont équipés de balances et de capteurs permettant de suivre les dépenses en temps réel et de permettre aux consommateurs de ne pas passer à la caisse.