Projet Stargate : OpenAI et Microsoft travailleraient sur un supercalculateur pour l’IA

Nvidia aurait-il du soucis à se faire ? Si l’on en croit des sources que l’on espère bien informées, Microsoft et OpenAI auraient lancé dans le plus grand secret (plus si secret donc) le Projet Stargate, mais cette fois, il ne s’agit pas de traverser la porte des étoiles pour retourner à l’époque de dieux égyptiens extra-terrestres (pour la ref, c’est par ici). Le Projet Stargate consisterait en un supercalculateur entièrement dédié aux calculs d’intelligence artificielle, sachant que pour rappel, OpenAI et Microsoft ont déjà signé un accord pour l’intégration de GPT-4 (ChatGPT) dans les logiciels et services de la firme de Redmond (Azure, Bing, Office, etc.).Les investissements seraient à la hauteur de l’objectif, soit 100 milliards de dollars sur plusieurs années et en 5 grandes phases. A terme, ce n’est pas un mais plusieurs supercalculateurs/centre des données qui turbineraient pour les calculs d’IA. Absolument pharaonique (pour rester dans la thématique Stargate…).

Se libérer de la dépendance à Nvidia ?

Il est bien sûr légitime de se demander si ce nouvel accord ne serait pas une façon de se libérer de la dépendance à Nvidia, aujourd’hui incontournable dans le secteur de l’IA grâce à la puissance de ses SoC dédiés. Il n’en reste pas moins que Microsoft a déjà un accord en cours pluriannuel avec le fondeur pour des centres de données dédiés à l’IA, et semble avoir pris pour habitude de mettre ses oeufs dans plusieurs paniers. Cette stratégie tout azimut ne concerne d’ailleurs pas seulement le hardware : la firme de Redmond a signé avec OpenAI pour GPT-4, et a récemment contracté un deal similaire avec le français Mistral. Microsoft fait donc flèche de tout bois pour ne pas louper le moindre coche dans un secteur devenu rapidement ultra-stratégique. La croissance rapide de l’IA sert aussi les nouveaux relais de croissance économique des GAFAM.