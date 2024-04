Pourquoi le réchauffement climatique pourrait perturber nos appareils électroniques (entre autres)

Non content de nous promette des lendemains (et des « aujourd’hui ») cataclysmiques, le réchauffement climatique perturberait aussi le fonctionnement de nos appareils électroniques. L’explication tient du billard à trois bandes : il est désormais acquis en effet que le réchauffement climatique a une incidence sur la vitesse de rotation de la Terre, et que cette vitesse de rotation a elle-même a une incidence indirecte sur le fonctionnement des horloges atomiques… qui sont les régulateurs de nos appareils électroniques modernes. Explication : lorsque la vitesse de rotation ralentie (soit depuis les années 70 selon les scientifiques), il « suffit » alors de rajouter un peu de temps aux horloges atomiques pour éliminer ce léger décalage, mais les scientifiques n’ont pas encore trouvé la clef lorsque la vitesse de rotation augmente… ce qui est pourtant le cas depuis 2016.

Une seconde en moins, mais des risques en plus

Au niveau du parc informatique mondial, un système assez simple a été mis en place pour corriger le ralentissement de la vitesse de rotation, qui consiste là aussi à rajouter une seconde au compteur de l’horloge interne de la machine lorsque le décalage avec l’horloge atomique atteint lui-même une seconde. Mais voilà, la rotation de la Terre semble s’accélérer depuis près d’une décennie, si bien que la seconde intercalaire devait même être supprimée d’ici quelques années. Il s’agit désormais de compenser cette accélération, sauf que la soustraction d’une seconde n’aurait pas du tout le même impact sur nos ordinateurs que l’ajout d’une seconde. Duncan Agnew, un chercheur de l’Institut de géophysique de l’université de Californie explique que tous les programmes informatiques ont été développés puis mis à jour pour tenir compte d' »une seconde » possiblement ajoutée, (donc positive), mais jamais retirée (donc négative). Le soucis, c’est qu’une seconde négative causerait alors une désynchronisation globale entre les ordinateurs et les satellites, et donc perturber le fonctionnement de nos GPS…ou de la bourse.

Un autre phénomène vient complexifier cette problématique : la fonte l’Antarctique et du Groenland liée au réchauffement climatique perturberait à son tour la vitesse de rotation de la Terre, et viendrait en quelque sorte ralentir l’accélération en cours. Ce « ralentissement de l’accélération » a déjà modifié le calendrier prévu : une seconde devait en effet être retirée de l’horloge atomique en 2027, mais désormais, c’est à partir de 2029 qu’il faudra corriger l’heure. Sachant que nombre d’activités humaines reposent sur des infrastructures informatiques réglées au millième de seconde, ce mille-feuille de contraintes demandera des trésors d’ingéniosité et de précision pour ne pas se terminer par un fiasco informatique mondial…