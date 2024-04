La PS5 va devenir la console ayant le plus gros succès de l’histoire de Sony, selon Jim Ryan

Jim Ryan, qui vient de quitter son poste de patron de PlayStation, a évoqué le cas de la PlayStation 5 et pense qu’elle va devenir le plus gros succès de l’histoire des consoles de Sony.

À l’occasion du podcast de PlayStation, Jim Ryan a déclaré :

Je dirais qu’en ce moment, nous sommes au sommet de notre art. Nous avons été très clairs et très cohérents sur ce que nous représentons : de grandes consoles, une grande expérience de jeu sur console et de grands jeux.

La PlayStation 5 est bien partie pour être notre console ayant le plus gros succès de tous les temps sur plusieurs vecteurs et je pense que les jeux et les expériences de jeu que vous verrez sur la PlayStation 5, sous la houlette de PlayStation Studios, sont les meilleurs que nous ayons jamais vus.