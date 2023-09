Jim Ryan, le CEO de PlayStation, démissionne et quitte Sony

Après 28 ans chez Sony et 4 ans passé à la tête de PlayStation, Jim Ryan a annoncé hier soir la nouvelle que personne n’attendait : l’homme fort de PlayStation démissionne, une annonce officialisée peu de temps après que le journaliste Jason Schreier ait vendu la mèche sur Twitter (pardon, X).

Le CEO de PlayStation s’est fendu d’un petit mot d’adieu sur la page du fabricant :

« Après 30 ans, j’ai pris la décision de prendre ma retraite du SIE en mars 2024 J’ai apprécié de pouvoir exercer un métier que j’aime dans une entreprise très spéciale, en travaillant avec des gens formidables et des partenaires exceptionnels. Mais il m’est de plus en plus difficile de faire cohabiter ma vie en Europe et mon travail en Amérique du Nord. Je partirai en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de personnes aux quatre coins du monde.

PlayStation fera toujours partie de ma vie et je me sens plus optimiste que jamais quant à l’avenir de la société. Je tiens à remercier Yoshida-san pour la confiance qu’il m’a accordée et pour avoir été un leader incroyablement attentif et compréhensif. »

Jim Ryan occupera ses fonctions actuelles jusqu’au mois de mars 2024, le temps de laisser la main à un successeur temporaire, l’actuel directeur financier de Sony, Hiroki Totoki. La transition avec Totoki débutera dès le mois d’octobre.

Ce départ précipité – aucun successeur n’a été désigné et le directeur financier prend l’intérim – interroge forcément. Que s’est-il passé pour que l’homme fort de PlayStation se décide (ou soit poussé) à prendre le large ? Malgré les excellents chiffres de ventes de la PlayStation 5, tous les voyants n’étaient pas au vert chez PlayStation. Piètre communiquant, Ryan paye peut-être ses déclarations lunaires au sujet du rachat d’ABK par Microsoft, un rachat qui devrait d’ailleurs être validé d’ici quelques jours.

L’arrêt des Japan Studio, l’augmentation du prix de la PS5, du PSVR2 et des jeux, l’orientation de PlayStation vers les jeux-service et des AAA de plus en plus formatés, « blockbustérisés » et sans originalité (combien de nouvelles franchises pour les PlayStation Studio sous l’ère PS5 ?), toutes ces décisions donnaient l’impression d’un CEO totalement obnubilé par les chiffres et les bénéfices, sans considération pour l’image que pouvait renvoyer PlayStation. Rajoutez à cela des déclarations chocs et souvent trollesques dans le ton, qui ont largement chauffé à blanc une fanbase de plus en plus clivante, et le bilan de Jim Ryan apparait beaucoup plus contrasté que ce que les chiffres de ventes semblent dire…