ANYmal : ce robot-chien peut franchir (presque) n’importe quel obstacle

Boston Dynamics a du soucis à se faire : une équipe de chercheurs de l’ETH Zurich en Suisse a créé la société ANYbotics et développé ANYmal, un robot-chien capable de véritables prouesses lorsqu’il s’agit de se déplacer sur des surfaces à la topographie très irrégulière. ANYmal est conçu pour l’inspection industrielle et peut facilement surmonter des obstacles complexes grâce à sa conception robuste, ses capteurs avancés et sa programmation intelligente. Le robot est équipé de caméras, d’un microphone, d’un puissant projecteur LED et d’un scanner LIDAR lui permettant de de se diriger en toute autonomie dans des installations industrielles parfois tortueuses. Le plus épatant est bien que le projet ANYMal a démarré il y a à peine 7 ans avec à sa tête des doctorants en génie mécanique !

Une vitesse de déplacement qui impressionne

Ce qui impressionne de prime abord, c’est la rapidité avec laquelle le robot ANYmal se déplace. Une vidéo datée du 14 mars fait la démonstration des possibilités du robot, et l’on croirait voir une version du Spot de Boston Dynamics, mais en (beaucoup) plus rapide encore. Le robot passe instantanément d’une position à l’autre, sait jauger rapidement le type d’obstacle et la façon de le franchir, autant de qualités qui devraient en effet lui assurer un bel avenir dans le secteur pro. Le robot a été essentiellement conçu pour la surveillance des sites industriels, une spécialisation qui semble à priori parfaitement adaptée à sa vitesse de réaction et de déplacement.