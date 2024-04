Gundam : le Japon rend hommage à son robot géant… et le démonte définitivement

C’est le second démontage pour le Gundam géant : plus de 3 ans après avoir été démonté à Odaida puis remonté à Yokohama dans le cadre des célébrations pour le 40e anniversaire de Mobile Suit Gundam, le RX-78-2 Gundam, réplique à taille réelle du robot de l’animé, va être définitivement mis en pièces : la ville de Yokohama a rendu un hommage vibrant à ce monstre de métal dont 36 parties sont motorisées. Dans la soirée du 31 mars s’est tenue une cérémonie d’adieu avec des ballets de drones, des projections de l’animé (et notamment de l’épisode se concluant par la destruction du Gundam), des feux d’artifices et beaucoup de J-Pop. Yoshiyuki Tomino, le créateur de la série animée Gundam, y est même allé de son petit discours.

2 millions de visiteurs pour le Gundam géant

Yokohama aura mis du temps à se séparer de son robot. L’exposition du géant a en effet été prolongée deux fois, le Gundam devant initialement tirer sa révérence en 2022. Il faut dire que le Gundam était devenu une attraction importante à Yokohama, près de 2 millions de visiteurs s’étant pressés aux abords du Mech de combat. Cet engouement était compréhensible, car les mouvements du robot étaient vraiment spectaculaires relativement à sa taille immense : le RX-78-2 Gundam pouvait marcher, s’agenouiller, bouger les bras et la tête.

Le Gundam géant, lors de sa reconstruction à Yokohama en 2020

Si le Gundam de Yokohama a fini son tour de show, d’autres hommages au robot géant Mobile Suit Gundam restent visibles un peu partout au Japon. On trouve ainsi une statue de l’Unicorn Gundam à Odaiba (à la place de la réplique taille réelle transférée à Yokohama), ou bien encore une réplique (malheureusement pas tout à fait grandeur nature) du RX-93FFν Gundam au Mitsui Shopping Park LaLaport de Fukuoka. Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.