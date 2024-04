Microsoft va séparer Teams d’Office à l’échelle mondiale

Microsoft a déjà dissocié Teams de sa suite Office en Europe pour répondre aux préoccupations des autorités de régulation. La même chose va maintenant avoir lieu à l’échelle mondiale.

La Commission européenne enquête sur la vente liée d’Office et de Teams par Microsoft depuis une plainte déposée en 2020 par Slack, l’application de messagerie de l’espace de travail concurrente. Le service Teams, qui a été ajouté gratuitement à Office 365 en 2017, a ensuite remplacé Skype for Business et est devenu populaire pendant la pandémie en partie grâce à ses vidéoconférences.

« Afin de garantir la clarté pour nos clients, nous étendons les mesures que nous avons prises l’année dernière pour dissocier Teams de Microsoft 365 et Office 365 dans l’Espace économique européen et en Suisse à nos clients du monde entier », a déclaré un porte-parole de Microsoft à Reuters. « Ce faisant, nous répondons également aux commentaires de la Commission européenne en offrant aux entreprises multinationales une plus grande flexibilité lorsqu’elles souhaitent standardiser leurs achats dans différentes zones géographiques ».

Dès aujourd’hui, les clients ont la possibilité de poursuivre leur accord actuel, de renouveler leur licence existante, de la mettre à jour ou d’opter pour les nouvelles offres disponibles.

Pour les nouveaux clients, Teams seul coûtera (aux États-Unis) 5,25 dollars, tandis que les packs Office sans Teams coûteront entre 7,75 et 54,75 dollars.