PS5 Pro : Sony proposerait un label pour les jeux en 60 fps avec ray-tracing

La PS5 Pro semble réellement dans les starting-blocks, et Sony réfléchit à la meilleure façon d’exploiter la puissance de cette nouvelle console (annoncée à plus de 30 tflops tout de même). Ainsi, le géant japonais aurait dans ses cartons un nouveau label, PS5 Pro Enhanced, qui indiquerait aux joueurs que le jeu « labellisé » atteint les 60 fps… avec l’affichage ray-tracing et le PSSR (un upscale « intelligent ») activé. Il faut dire que les devs bénéficieraient de 45% de puissance GPU en plus et d’une RAM 25% plus rapide, un surcroit de performances qui aurait du mal à motiver les professionnels du secteur si l’on en croit les premiers retours anonymes.

Des développeurs peu emballés par les specs de la PS5 Pro ?

L’objectif serait donc de pousser les studios à tirer profit des specs de la PS5 Pro, ce qui serait loin d’être gagné : les premières fuites indiquent que le CPU évoluerait beaucoup moins que le GPU (le même CPU mais avec une fréquence d’horloge poussée’à 3,85 GHz), ce qui créerait inévitablement un effet de goulet d’étranglement et nécessiterait in fine beaucoup de travail de développement supplémentaire pour en tirer partie. Les développeurs ne seraient donc pas très chauds pour rajouter un lourd process de mise à niveau technique, sachant que le secteur du JV traverse une crise structurelle majeure, de nombreux studios cherchant à limiter leurs coûts au maximum (ce qui s’est déjà traduit pas une avalanche de plans de licenciements). Le label PS5 Pro Enhanced suffira t-il a susciter un nouvel enthousiasme autour la PS5 Pro ? Les développeurs ont en tout cas plusieurs mois devant eux pour mettre leurs titres à niveau…