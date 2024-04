100€ contre vos données : Temu retire son offre après une polémique et se justifie

Temu a récemment lancé une offre permettant d’avoir jusqu’à 100€, notamment avec un versement via un compte PayPal. Mais pour avoir cette somme, il faut accepter de fournir au commerçant en ligne un accès à vos données. Beaucoup de données en réalité.

Avec son offre Cash Reward, Temu vous donne de l’argent, mais vous acceptez en contrepartie que le commerçant puisse utiliser votre nom, photo, voix, opinions, déclarations, informations biographiques et plus encore à des fins promotionnelles ou publicitaires dans tous les médias du monde entier. La plateforme dit avoir le contrôle sur les données à vie et peut les utiliser quand bon lui semble, sans prévenir l’utilisateur qui a accepté de participer à son programme.

Beaucoup de personnes ont sauté sur l’occasion parce qu’elles y voient uniquement l’aspect financier. Mais toute une polémique est née à cause de la collecte importante de données. Le commerçant a donc réagi.

Le retrait de l’offre de Temu pour avoir 100€

Temu annonce avoir suspendu en France et au Royaume-Uni sa campagne de promotion. Le groupe chinois, affirmant que « le programme a connu un grand succès en France, avec de nombreux clients satisfaits », a indiqué à l’AFP avoir décidé de le « supprimer temporairement » en raison de « malentendus sur l’étendue de son utilisation des informations client ». Et ce, « bien que nous n’utilisions que les noms d’utilisateurs et les photos de profil », affirme un porte-parole.

« Nous nous engageons à apporter des améliorations pour garantir la clarté et une expérience encore meilleure pour tous », poursuit-il, en assurant que « Temu s’engage à protéger la confidentialité de ses clients ». « Nous ne vendons pas et ne vendrons pas de données clients », ajoute Temu dans son texte.

À date, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dit ne pas avoir reçu de plaintes visant l’application Temu. Elle rappelle que le RGPD et la loi Informatique et Libertés reconnaissent aux personnes des droits sur leurs données (droit d’accès, de rectification et d’opposition notamment), auxquels les personnes ne peuvent renoncer, y compris contre de l’argent. « La vente de données supposerait que les personnes renoncent à ces droits », dit le gendarme de la vie privée en matière numérique.