Hyperloop : la technologie rebondit aux Pays-Bas

Malgré l’actuel désintérêt d’Elon Musk pour un projet technologique qui lui tenait pourtant à coeur il y a quelques années, la technologie Hyperloop n’est pas (encore) tout à fait enterrée. Cette fois c’est aux Pays-Bas que l’Hyperloop rebondit, avec l’inauguration du plus long tube à essai Hyperloop en Europe. L’Hyperloop des Pays-Bas mesure 420 mètres de long pour 2,5 mètres de large et a été installé par la société Hardt Hyperloop dans un centre ferroviaire désaffecté situé tout près de Veendam. A terme, l’objectif est toujours de relier des grandes villes en un temps très court : un Hyperloop partant des Pays-Bas permettrait ainsi de relier Amsterdam à Barcelone en deux petites heures à peine, dans le cas bien sûr où la capsule Hyperloop serait en mesure d’atteindre les 1000 km/h !

Les premiers essais avec passagers envisagés pour… 2030

Cette piste d’essai a été financée en partie par l’Union européenne, et malheureusement, il semble que le score du projet ait déjà été revu à la baisse. En 2020, le Centre européen avait prévu de mettre en place une piste d’essai d’une longueur de plus de 3 km, soit 8 fois plus que l’Hyperloop de Veendam. Pour autant le PDG d’Hardt Hyperloop voit grand et envisage un réseau Hyperloop de 10 000 kilomètres… à un horizon forcément très lointain. Il vaudra mieux se montrer patient sachant que l’on ne sait même pas quand les capsules feront leur premier tour de piste (d’essai). Il faudra même attendre jusqu’en 2030 pour les premiers tests avec passagers. D’ici là, l’Hyperloop sera t-il encore considéré comme un projet technologique viable et économiquement rentable ? C’est un peu toute la question…

On notera enfin qu’aucun Hyperloop dans le monde n’a encore dépassé le stade du projet et du prototype (malgré des premiers tests avec passagers), même si certains pays comme la Chine semblent avoir pris un peu d’avance avec des tests de capsules dépassant les 700 km/h.