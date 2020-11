L’Hyperloop de Virgin passe son premier test avec des passagers

D’ici quelques années, la technologie de transport Hyperloop permettra de voyager sur Terre à des vitesses proche des 1000 km/h. Plusieurs prototypes sont en cours de développement dans le monde, mais l’Hyperloop de Virgin vient de se rapprocher un peu plus de la phase de commercialisation. Ce dimanche 8 novembre tout près de Las Vegas, une capsule Hyperloop XP-2 avec deux passagers à son bord a accéléré sur une distance de 500 mètres ! Ce première modèle de test conçu par les sociétés Bjarke Ingels Group et Kilo Design n’a pas les dimensions de la future capsule commerciale qui contiendra jusqu’à 28 passagers. Le XP-2 sert en effet essentiellement à évaluer la fiabilité des systèmes mis en place pour la sécurité des passagers.

Josh Giegel, co-fondateur de Virgin Hyperloop et la directrice du pole expérience passager Sara Luchian ont été les deux premiers passagers de l’Hyperloop

Point notable, la SNF est partenaire de la technologie Hyperloop de Virgin. Carole Desnost, directrice de l’innovation et de la recherche à la SNCF, s’est réjouie de la progression du projet : « Aujourd’hui, avec ce tout premier essai d’un pod hyperloop avec passagers à bord, Virgin Hyperloop vraiment réalisé une avancée majeure et ont prouvé que ce nouveau mode de transport pouvait devenir une réalité dans un futur proche ». Ce « futur proche » reste toutefois l’affaire d’une bonne décennie : les premières capsules commerciales Hyperloop pourraient relier les grandes villes américaines et européennes d’ici 2030.