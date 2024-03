Google explique pourquoi ses Pixel ont maintenant 7 ans de mises à jour

En annonçant les Pixel 8, Google a promis 7 ans de mises à jour Android et de sécurité. C’est plus qu’auparavant, où les utilisateurs avaient 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Mais pourquoi cette amélioration ? Le groupe s’explique aujourd’hui.

Seang Chau, vice-président chargé des appareils et des logiciels de services chez Google, indique que les données de l’entreprise ont montré qu’il y avait encore beaucoup d’utilisateurs actifs sur le premier Pixel de 2016, mais que l’utilisation a chuté autour de la marque des 7 ans. Les téléphones étant revendus ou donnés à des membres de la famille, l’objectif ultime de Google est d’offrir une bonne expérience, quelle que soit la durée d’utilisation du téléphone, c’est pourquoi 7 années ont été choisies.

L’autre élément clé pour avoir un support logiciel étendu pour les appareils Pixel est la puce Tensor. En ayant maintenant sa propre puce, le cadre de Google dit que la complexité de fournir autant de mises à jour à une liste toujours croissante de modèles est simplifiée. Grâce au travail effectué par l’équipe matérielle des Pixel, l’équipe d’Android et de nombreux partenaires internationaux qui s’assurent que des laboratoires sont en place pour tout tester vigoureusement, l’expérience de la mise à jour est devenue bien meilleure.

En ce qui concerne les fonctionnalités que les utilisateurs auront vers la fin de ces sept années, Google indique qu’il s’efforcera de proposer des fonctions exclusivement logicielles qui ne nécessitent pas de RAM, de stockage, de coprocesseur ou d’autres capacités matérielles supplémentaires.