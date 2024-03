No Man’s Sky: Orbital : Hello Games propose (enfin !) un éditeur de vaisseaux spatiaux !

Mais que restera t-il à Starfield ? L’éditeur de vaisseaux est sans doute l’un des gros points forts du titre de Besthesda, et désormais, No Man’s Sky propose à son tour cette fonction avec l’extension Orbital. Cet éditeur permet de personnaliser son propre vaisseau ou de créer un vaisseau d’un nouveau type. Hello Games précise que « Pour personnaliser leur vaisseau, les voyageurs rassemblent et échangent des pièces au fur et à mesure qu’ils explorent, en récupérant les meilleurs composants dans les épaves et les ruines. » L’éditeur de vaisseaux était très demandé des joueurs de NMS, « »peut-être la fonctionnalité la plus demandée de tous les temps » en plaisante le studio.



Un éditeur de vaisseau et des stations procédurales

L’éditeur se trouve dans les différentes stations spatiales, des stations qu ont subi un gros coup de boost. Déjà, ces dernières sont désormais générées de manière procédurale, comme le reste des environnements du jeu (ce n’était pas le cas jusqu’ici). Beaucoup plus massives, elles bénéficient aussi d’intérieurs bien plus détaillés : « Les améliorations apportées au moteur nous ont permis de créer de vastes espaces intérieurs et extérieurs, avec des reflets et des surfaces métalliques améliorés. » précise Hello Games. Les stations disposent de nouvelles boutiques et de nouvelles activités, et leur aspect général est fonctions de la race des habitants qui peuplent la planète où elle se trouve.

Un suivi remarquable

Vous en voulez encore ? L’extension Orbital dispose en sus d’un tout nouveau système de guilde. Le joueur peut rejoindre des guildes afin d’améliorer Isa réputation. La gestion de flottes plaira aussi aux capitaines d’armadas (ou ici, de frégates). « Les joueurs peuvent faire décoller leur escadron de chasseurs, se téléporter vers les batailles et engager le combat avec les attaquants. » 9 ans après la sortie d’un titre en piteux état, Hello Games a fait beaucoup plus que remonter la pente. Cette énième extension (on ne compte plus à ce stade), alors même que le studio planche sur son très ambitieux Light No Fire, tient de la classe absolue. Le temps du pardon est révolu, place aux nouveaux « goat » du suivi et de la mise à jour constructive (et pas juste corrective). Bravo !

No Man’s Sky est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes (PlayStation, Xbox, PC, et bien sûr Switch).