SEGA : des pertes et de nouveaux licenciements pour l’éditeur

Sega l’annonce : son exercice fiscal 2023 (qui se terminera le 31 mars prochain) se conclura par des pertes annuelles de 11,8 milliards de yen (72,2 millions d’euros). A nouveau dans le dur malgré le succès de titres comme Like a Dragon : Infinite Wealth, Football Manager et Unicorn Overlord, l’éditeur japonais se voit contraint de faire des économies en utilisant la manière forte, c’est à dire avec de nouvelles charrettes de licenciements. Et malheureusement, c’est une nouvelle fois le mythique studio Creative Assembly qui trinquera pour les autres. Après les postes supprimés suite à l’annulation du FPS compétitif Hyenas, Creative Assembly va subir un nouveau plan social. Le studio serait ainsi concerné par la majorité des 240 suppressions de postes annoncées par Sega, une autre partie importante des licenciements concernant Sega Europe. Quelques suppressions de postes toucheront également Sega Hardlight.

Les studios britanniques de Sega sur la sellette

Ce sont donc à nouveau les studios britanniques de Sega qui font les frais des mauvais résultats, ce qui reflète d’une certaine façon les difficultés de Sega sur le vieux continent. Jurgen Post, de retour à la tête des studios Sega hors-Japon, se fend d’une lettre d’excuse et d’explications : « Le changement est nécessaire pour assurer l’avenir de notre activité de jeux et pour garantir que nous sommes bien placés pour offrir les meilleures expériences possibles à nos joueurs à l’avenir. Nous devons rationaliser, nous concentrer sur ce que nous savons faire et nous positionner au mieux pour l’avenir ».