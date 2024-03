La Xbox Series X blanche sans lecteur de disque dévoilée en images

Une Xbox Series X blanche sans lecteur de disque a fuité, avec plusieurs images qui ont été publiées sur Internet. Ce modèle avait déjà fait parler de lui et la fuite du jour, publiée par Exputer, permet de découvrir le design général.

Le revêtement blanc semble être identique à celui de la Xbox Series S. D’autre part, certains composants internes de cette Xbox Series X blanche seraient améliorés, notamment le dissipateur thermique utilisé pour refroidir la console.

L’autre changement de taille est l’absence du lecteur de disque, signifiant que la seule façon de jouer est d’acheter les jeux sur le Microsoft Store. C’est déjà le cas avec la Xbox Series S. Par contre, Microsoft n’a pas décidé de réduire le gabarit général de la nouvelle console par rapport à la Xbox Series X existante, malgré l’absence du lecteur du disque.

Exputer a affirmé le mois dernier que cette Xbox Series X blanche pourrait arriver en juin ou juillet, à un prix inférieur de 50 à 100 dollars au prix de vente actuel de 499 dollars de la Xbox Series X. En France, la console est disponible (officiellement) à 549,99 euros. Si Microsoft prévoit de lancer bientôt cette Xbox Series X sans lecteur, cela suggère que l’entreprise a annulé ou repoussé la version rafraîchie de la console Xbox Series X qui a fait l’objet d’une fuite dans des documents de la FTC contre Microsoft l’année dernière.

Sous le nom de code Brooklin, cette console non annoncée présentait un design de Xbox Series X beaucoup plus cylindrique que la console existante, bien qu’elle n’ait pas non plus de lecteur de disque. Microsoft a décrit cette console comme « adorablement numérique » dans des documents internes, et elle était censée être livrée avec une nouvelle manette.