Elon Musk annonce que tous les abonnés X Premium auront accès à Grok dès cette semaine

La startup xAI d’Elon Musk avait récemment annoncé son intention d’étendre l’accès à son LLM Grok sur la plateforme X (anciennement connue sous le nom de Twitter). La promesse a donc été tenue : initialement réservé aux abonnés Premium+, Grok sera désormais également accessible aux abonnés Premium. En s’intégrant à l’un des principaux réseaux sociaux, le chatbot Grok rivalisera ainsi plus frontalement avec les principaux LLM du marché à l’instar de ChatGPT d’OpenAI ou bien encore de Claude d’Anthropic. L’ajout de cette fonctionnalité d’IA pourrait aussi augmenter le nombre d’abonnés sur X alors même que plusieurs études et rapports font état d’un déclin de l’engagement des utilisateurs sur la plateforme.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024