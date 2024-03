Le réalisateur du film Zelda veut « réaliser les plus grands désirs des gens »

Nintendo a déjà annoncé un film Zelda, mais les détails à son sujet sont plus que légers en l’état. Nous savons que le réalisateur sera Wes Ball et il a justement évoqué le sujet lors d’une interview avec le magazine Total Film.

« Cela fait longtemps que j’y pense, à quel point un film Zelda serait cool… Je veux réaliser les plus grands désirs des gens. Je sais que cette franchise [Zelda] est importante pour les gens et je veux que ce soit un film sérieux. Un vrai film qui permet aux gens de s’évader », a déclaré le réalisateur

Il poursuit : « C’est ce que je veux essayer de créer — cela doit ressembler à quelque chose de réel. Quelque chose de sérieux et de cool, mais aussi d’amusant et de fantaisiste ».

Dans une précédent interview, Wes Ball a indiqué que sa vision du film s’inspirait du travail du cofondateur du Studio Ghibli et du réalisateur de Spirited Away, Hayao Miyazaki.

Le film Zelda, annoncé en novembre dans le cadre d’un partenariat entre Nintendo et Sony Pictures, donnera vie à une franchise de jeux vidéo qui prospère depuis près de 40 ans. La série s’est vendue à plus de 150 millions d’exemplaires et met souvent en scène Link, vêtu d’une tunique, dans sa lutte contre Ganon, le méchant de la série (ou d’autres malfaiteurs). Son dernier opus, Tears of the Kingdom, a été l’une des meilleures ventes de l’année 2023.