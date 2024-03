Studio Ghibli : 14 films d’animation bientôt de retour en salles (oui mais…)

Les amateurs du légendaire Studio Ghibli peuvent déjà cocher des croix sur leur calendrier : GKIDS et Fathom Events viennent en effet d’annoncer que 14 films d’animations du célèbre studio, et souvent autant de chef d’oeuvres, retourneront en salles à partir du 27 avril prochain. On savait déjà que Le Garçon et le Héron retournait bientôt en salles mais il faut désormais y ajouter Le Voyage de Chihiro (27 avril-1er mai), Nausicaä de la vallée du vent (19 et 21 mai), Le Château dans le ciel (20 et 22 mai), Arrietty (9 et 11 juin), Quand Marnie était Là (10 et 12 juin), Princesse Mononoke (13-17 juillet), Ponyo (3-7 août), Si tu tends l’oreille (25 et 27 août), The Cat Returns (26 et 28 août), Le Château Ambulant ( 26 septembre-3 octobre), Kiki la petite sorcière (26-30 octobre), Yom Poko (24 et 26 novembre), Le Conte de la princesse Kaguya (25 et 27 novembre) et Mon voisin Totoro (7-11 décembre).



Un joli cadeau… uniquement pour les Etats-Unis

Voilà donc une superbe brochette de films à revoir dans le cadre du Studio Ghibli Fest 2024, mais malheureusement, car il y a un gros « mais », cette superbe initiative est uniquement réservée aux Etats-Unis, ce qui est tout de même extrêmement dommage sachant que la France est l’un des pays où les films de Myiazaki sont les plus populaires (et de loin). Cette faveur n’est pas la conséquence d’un dédain de Ghibli pour l’Europe (et le reste du monde en général) : GKIDS et Fathom Events, qui sont les distributeurs de Ghibli aux Etats-Unis, ont décidé de sortir le grand jeu pour redonner de la visibilité aux films du studio japonais. On peut donc juste râler que les distributeurs de Ghibli en France ne soient pas plus décidé à « mouiller le maillot » pour satisfaire les fans. Dommage, mais malheureusement pas vraiment étonnant…