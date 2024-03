Le Garçon et le Héron : un second Oscar pour Myiazaki, et un retour en salles pour le film

Déjà couvert de louanges par une critique totalement conquise, adoubé par les spectateurs qui ont eu la chance de l’admirer en salles, Le Garçon et le Héron est sans conteste l’un des plus beaux films d’Hayao Miyazaki, et donc aussi forcément, l’un des plus beaux films d’animation tout court. Sans trop de surprises, Le Garçon et le Héron a remporté dimanche soir l’Oscar du meilleur film d’animation, le second pour Miyazaki et le Studio Ghibli après le Voyage de Chihiro en 2003. Miyazaki n’était pas présent sur la scène des Oscars ce dimanche 10 mars, et c’est le président du studio Ghibli, Toshio Suzuki (75 ans tout de même) qui s’est fendu d’un petit message de remerciement : « Je suis très reconnaissant que le travail produit après avoir surmonté ces difficultés ait été vu par tant de personnes à travers le monde et qu’il ait reçu cette reconnaissance… Je suis reconnaissant de recevoir un tel honneur à mon âge et de prendre ceci comme un message pour continuer notre travail. »

Un Oscar en guise d’adieu pour Miyazaki ?

Cet Oscar a donné des idées à GKIDS, le distributeur américain du film Le Garçon et le Héron, qui a pris la décision de diffuser de nouveau le métrage en salles (aux Etats-Unis, espérons qu’il en soit de même en France). La date de ce retour n’a pas encore été fixée. Ce second Oscar pour le studio japonais ressemble aussi à un symbole, Hayao Miyazaki ayant récemment déclaré prendre sa retraite, étant dans l’incapacité de tenir un crayon (rappelons que le maitre de l’animation a 83 ans).

Le synopsis du film : Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.