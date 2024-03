N26 ajoute la possibilité d’acheter des cryptomonnaies

La néobanque N26 annonce que les Français peuvent désormais acheter des cryptomonnaies depuis sa plateforme. Elle s’aligne ainsi avec son concurrent Revolut qui propose ce service depuis un moment. L’offre crypto est en collaboration avec la plateforme Bitpanda.

La nouvelle section présente la gamme des cryptoactifs disponibles à l’achat et à la vente, « avec l’une des plus grandes sélections disponibles à échanger dans une application bancaire » selon les dires de N26. En plus de pouvoir suivre l’historique de leurs achats et l’évolution de leur portefeuille en temps réel, les clients bénéficient d’un ordre de transaction facile à comprendre avec des frais à confirmer avant chaque transaction.

Les frais, justement, sont de 1,5% pour échanger du bitcoin et de 2,5% pour les autres cryptomonnaies. Les clients N26 Metal (un abonnement à 16,90€/mois qui propose notamment d’avoir une carte bancaire en métal) ont le droit à une remise avec des frais de 1% pour le bitcoin et 2% pour les autres cryptoactifs.

Il faut se rendre dans l’onglet Finances de l’application N26 pour accéder au portefeuille crypto. Une fois dessus, vous pouvez choisir votre cryptomonnaie, puis passer la commande.

« L’IBAN français, lancé l’été dernier, était la pierre angulaire pour déployer notre offre bancaire globale à nos quelque 3 millions de clients en France. Ce premier produit d’investissement, sur les cryptoactifs, va permettre à nos clients de réaliser simplement et en toute sécurité, leurs premiers pas dans ces nouveaux types d’actifs qui suscitent beaucoup d’intérêt », déclare Jérémie Rosselli, le directeur général de N26 France.

Le site de N26 propose une page dédiée pour sa nouvelle offre pour les cryptomonnaies.