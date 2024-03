L’Histoire sans fin : un reboot en plusieurs films est en préparation

Attention, gros coup de nostalgie à prévoir : le film culte L’histoire sans fin (The Neverending Story), réalisé en 1984 par Wolfgang Petersen, aura droit à son reboot, à moins qu’il ne s’agisse d’une adaptation directe du roman fantastique éponyme écrit par Michael Ende. Publié en 1979, l’ouvrage pour enfants avait connu un énorme succès en Allemagne. La prochaine adaptation cinématographique de cette oeuvre est le fruit d’une collaboration entre Michael Ende Productions (qui détient les droits du livre) et See-Saw Films, une boite de prod lauréate d’un Oscar. L’équipe de production comprend ainsi Iain Canning et Emile Sherman de See-Saw, Roman Hocke et Ralph Gassmann de Michael Ende Productions, ainsi que Lorenzo De Maio et Wolf-Dieter Von Gronau. « The Neverending Story est un livre très apprécié qui a captivé l’imagination de plusieurs générations », ont déclaré Canning et Sherman. « Nous sommes ravis de travailler avec Michael Ende Productions pour porter cette histoire intemporelle sur grand écran. »

« Atréyu, Atréyuuuu ! »

Autre particularité de ce projet, le reboot est annoncé en plusieurs parties – soit ici plusieurs films live-action – un choix qui a sans doute du sens au plan économique, mais qui s’avère aussi particulièrement risqué, le grand public n’appréciant généralement pas trop qu’on lui présente un récit découpé en tranches (qui atténue souvent la qualité de la première partie), d’autant plus qu’ici le récit originel a déjà eu droit à une adaptation. Cette stratégie de découpage en parties n’avait pas vraiment réussi à Alita: Battle Angel (qui n’a jamais eu de suite), The Mortal Instruments, La Boussole d’Or, et bien d’autres films encore…

Pour rappel, L’Histoire sans fin raconte le voyage fantastique de Bastian Balthasar Bux. Ce garçon plein d’imagination découvre un livre mystérieux qui va finir par le transporter directement dans le royaume fantastique de Fantastica. Lors de son périple, Bastian va rencontrer l’héroïque Atréyu, qui mène un combat épique contre les forces de l’oubli.