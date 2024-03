Dreams : encore des licenciements chez Media Molecule

Dreams, le formidable outil de création de contenus VR disponible sur PS4 et PSVR (premier du nom) devait bénéficier d’un suivi d’au moins 10 ans. Finalement, au mois d’avril 2023, PlayStation prendra la décision d’arrêter les mises à jour puis le support du logiciel et de ne pas porter l’app sur le PSVR 2. Le coup d’arrêt de Dreams s’était soldé par l’annonce d’une première vague de licenciements et le départ de Mark Healey, directeur créatif et cofondateur du studio de Guildford. Les bruits couraient alors que PlayStation réaffectait de nombreux développeurs de Dreams sur les projets d’autres studios first party, et que le reste de l’équipe planchait sur un gros AAA très loin de l’orientation « arty » des précédents titres du studio. Une stratégie qui semble enfoncer un clou de plus dans le cercueil des jeux AA ou « originaux » chez PlayStation. Après la fermeture des Japan Studio, et plus récemment du studio Pixelopus, Sony n’accepte visiblement plus que la moindre tête puisse dépasser du moule « solo narratif aventure action photo réaliste », hormis bien sûr les GAAS qui semblent avoir une bonne place dans les projets futurs de PlayStation.

Next month live Curation support for Dreams will be coming to an end. However, we'll be releasing changes to DreamSurfing & DreamShaping that will continue to filter new creations through to regular players whilst creators reach their deserved audience. 💜 Read our blog here:… pic.twitter.com/np323gzliU — Media Molecule (@mediamolecule) March 20, 2024

Chez Media Molecule, l’avenir vient en tout cas de s’assombrir un peu plus puisque une nouvelle vague de licenciements touche cette fois l’équipe de curation en charge des projets VR créés par les utilisateurs pour Dreams. Malgré ce nouveau choc, Media Molecule annonce que Dreams va recevoir de nouvelles Playlists, l’objectif étant que « Dreams transitionne en tant que plateforme autosuffisante » selon le communiqué du studio. En clair, il sera toujours possible d’utiliser Dreams même après l’arrêt total du support chez PlayStation, Media Molecule précisant que les serveurs du titre continueront de tourner. Ceci étant, il n’y a pas foule sur le logiciel actuellement, et les besoins en ressources serveurs sont forcément limités.