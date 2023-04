Media Molecule annonce la fin des mises à jour pour Dreams, l’outil de création pour le PSVR

La promesse n’aura pas été tenue. Dreams, un formidable outil créatif permettant de générer toute sorte de contenus VR pour le PlayStation VR premier du nom (clips, jeux, courts métrages, etc.) ne sera pas finalement supporté sur l’ensemble de la nouvelle génération. Media Molecule promettait au moins 10 ans de mises à jour et un mode multijoueurs, mais ce mardi 11 avril, soit trois ans à peine après le lancement de l’outil, le studio annonce finalement que Dreams n’accueillera plus aucune nouveauté à partir du 1er septembre 2023.

Dreams permet de créer des contenus VR sans aucune ligne de code ; un outil puissant et soutenu par une petite communauté de passionnés

Incidemment, l’arrêt des mises à jour signifie aussi qu’il faut désormais faire une croix sur une version PS5 voire PCVR du titre, une sacré désillusion pour la forte communauté de créateurs Dreams. « « Nous sommes très fiers de Dreams et reconnaissants de la manière dont vous, la communauté, avez adopté tout ce qu’il a à offrir. Bien que nous ayons toujours eu le désir de construire sur les fondations de Dreams et d’étendre l’expérience, lorsque nous avons revu nos plans, nous n’avons pas été en mesure de définir une voie durable. Nous avons donc pris la décision de modifier la stratégie du studio. » tente de justifier Media Molecule dans son communiqué officiel.

Dreams est (était ?) pourtant un outil fabuleux pour la VR, qui n’a comme seuls défauts que d’être né sur un écosystème fermé et limité au plan technique par les composants (affichage VR seulement FULL HD) et le peu de réserves en puissance de la PS4/PS4 Pro, raisons pour lesquelles le studio souhaitait porter son rêve sur de nouvelles plateformes (pas sûr que Sony l’ait entendu de cette oreille). Durant ses trois ans d’existence, Dreams aura permis de faire émerger des créateurs de premier plan, dont certains ont d’ailleurs rejoint des studios de jeux réputés (à l’instar d’Eupholace, désormais chez Moon Studios).

On se dit tout de même qu’avec un peu plus de soutien de la part de Sony, Media Molecule aurait sans doute pu trouver cette « voie durable » qui aura tant fait défaut. Dreams aura finalement subi le sort funeste des licences PlayStation qui ne rapportent pas assez, une stratégie qui au passage a eu la peau de Japan Studios, autre pépinière de créations (très) originales.