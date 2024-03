Des astronomes créent la première carte 3D détaillée des trous noirs de l’univers

Une équipe de chercheurs et d’astronomes a créé la première carte 3D détaillée des quasars (trous noirs) de l’univers en s’appuyant sur les données de l’observatoire Gaia. Pour rappel, les quasars sont alimentés par des trous noirs supermassifs actifs positionnés généralement au centre des galaxies. Ce nouveau « catalogue 3D » de quasars fournira aux chercheurs des informations précieuses sur la matière noire, l’expansion cosmique et la distribution des matériaux dans l’univers. Pour information, ‘observatoire Gaia (mis au point par l’ESA) capture principalement des images tridimensionnelles de la Voie lactée. Cependant, le capteur photo à pixel unique de Gaia capture parfois des données en dehors de notre Voie Lactée, y compris donc des quasars et d’autres galaxies. Des astronomes de l’Université de New York, du Donostia International Physics Center en Espagne et de l’Institut Max Planck d’astronomie en Allemagne ont ainsi comparé les données des quasars de Gaia avec des observations existantes d’unWISE (un catalogue d’environ deux milliards d’objets spatiaux) afin d’obtenir un « filtrage » de 1 295 502 quasars « sûrs ».

1,2 millions de quasars « sûrs » dans l’univers, 6 millions de quasars potentiels

Le nouveau catalogue de quasars, publié dans The Astrophysical Journal, n’est pas le plus important en termes de quantité d’objets, mais il est le plus grand en volume total de l’univers cartographié ; et il a déjà permis de nouvelles découvertes scientifiques, « Depuis les fluctuations initiales de densité qui ont engendré la toile cosmique… jusqu’au mouvement de notre système solaire à travers l’univers. » explique Kate Storey-Fisher, l’une des principales autrices de l’étude publiée dans The Astrophysical Journal. L’étude de la distribution des quasars sur cette carte 3D aidera aussi les astronomes à acquérir de nouvelles connaissances sur le fonctionnement de la matière noire et sur sa nature. En analysant la distribution des quasars, les chercheurs peuvent mieux comprendre la formation et l’évolution des galaxies et des trous noirs supermassifs qui alimentent les quasars. Le nouveau catalogue 3D de quasars sera donc une ressource plus que précieuse pour les astronomes qui étudient les objets les plus énergétiques de l’univers ainsi que la mystérieuse matière noire.