NEO NPC : Ubisoft dévoile ses PNJs boostés à l’IA générative

L’éditeur français l’avait annoncé, et a tenu parole lors de la GDC 2024 qui se déroule actuellement à San Francisco : Ubisoft a en effet dévoilé sa technologie NEO NPC, basée sur GenAI et développée avec l’application Audio2Face de Nvidia ainsi que le Large Language Model (LLM) d’Inworld. Dans le détail, NEO NPC consiste à faire interagir les PNJ (personnages non joueurs) d’un jeu grâce à l’IA génératives, permettant ainsi des interactions beaucoup plus riches que les phrases préenregistrées de la plupart des titres. « La façon dont nous avons travaillé sur ce projet est toujours en pensant à nos joueurs et à nos développeurs », explique Guillemette Picard, vice-présidente principale des technologies de production chez Ubisoft. « En pensant au joueur, nous savons que les développeurs et leur créativité doivent toujours être le moteur de nos projets. L’IA générative n’a de valeur que si elle a de la valeur pour eux. »

Ubisoft tente rapidement de désamorcer un sujet forcément polémique dans un secteur soumis à des vagues massives de licenciements depuis plusieurs trimestres : les personnalités de ces NEO NPCs « ne sont pas créées par une machine, mais par un scénariste, qui façonne leur personnage, leur histoire et leur style de conversation, puis continue de les peaufiner une fois que le modèle d’apprentissage du langage commence à improviser des dialogues ». On apprend ainsi que les personnages « sont programmés pour réagir aux invites des joueurs d’une certaine manière, ou ne pas réagir, en fonction de leur personnalité ». D’autres garde-fous sont mis en place, comme des filtres, afin d’éviter que les conversations entre les joueurs et les PNJs ne devient sur des sujets problématiques par exemple. Ubisoft précise aussi que l’intégration de l’IA n’empêche pas de faire du Motion Capture avec de vrais acteurs pour les mouvements du visage et des lèvres du PNJ, ce qui là encore ressemble au second désamorçage d’un sujet potentiellement polémique.

Pour l’instant, NEO NPC est encore à l’étape du prototype, mais à terme, Ubisoft prévoit bien d’en faire « un outil flexible, aussi utile pour les petits projets Ubisoft que pour les AAA ».