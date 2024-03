Fallout : Prime Video dévoile un extrait de la série

La série de science-fiction Fallout débarquera sur Amazon Prime Video le 12 avril prochain. Dans l’attente de cette sortie, l’adaptation du célèbre jeu de rôle de Besthesda se dévoile un peu plus avec cette fois un extrait complet du premier épisode, extrait qui permet de rassurer sur certains point restés encore dans le flou, notamment sur le niveau d »humour de la série. C’est plutôt réussi sur ce plan, et l’on note en outre que les costumes ne font pas (trop) cosplay, à contrario de nombre de séries récentes du concurrent Netflix. La goule interprétée par Walton Goggins s’avère réellement convaincante dans l’extrait proposé. Reste à voir encore si le lore du jeu sera un minimum respecté, les studios étant la fâcheuse manie de tout réécrire à la sauce « moderne » (pour ne pas dire post moderne), avec le plus souvent des résultats qui oscillent entre le médiocre et le carrément honteux.

Pour rappel, Fallout suivra les aventures de Lucy (Ella Purnell), une jeune femme contrainte de s’aventurer sur les Terres Désolées afin de venir en aide à son frère disparu. Elevée hors des aléas du monde dans l’abri numéro 33, Lucy va rapidement comprendre que les règles de vie policées qu’elle a appris ne s’appliquent pas vraiment à l’univers hostile de la surface. En clair et sans décodeur, il faut s’attendre ici à un nouvel arc narratif original dans l’univers de Fallout et non au développement d’une histoire qui pourrait avoir été initiée dans le jeu vidéo. C’est un vrai pari, sachant qu’Amazon Prime Video cherche sans doute à convaincre aussi tous ceux qui n’ont pas joué au titre de Bethesda. Les showrunners Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner vont-ils sans tirer avec les honneurs ? La réponse le 12 avril prochain…