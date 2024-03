SpaceX préparerait une armada de satellites-espion pour une agence américaine de renseignement

Si l’on en croit Reuters, SpaceX mettrait sur pied en ce moment même un réseau de centaines de satellites espions pour une agence du renseignement américain. Le contrat avec le National Reconnaissance Office (NRO) prévoirait ainsi la construction et le lancement de satellites pouvant suivre des cibles au sol et partager des données avec les officiels du renseignement et de l’armée américaine. Le projet, connu sous le nom de Starshield, inclut de grands satellites dotés de capteurs d’imagerie ainsi qu’un réseau dense de satellites relais. SpaceX aurait déjà lancé des prototypes de ces satellites avec des fusées Falcon 9. A terme, ces satellites espions évolueront en orbite terrestre basse, soit à une altitude similaire à celle de l’armada Starlink de SpaceX.

Des satellites-espion américains lancés par SpaceX ?

Le projet Starshield serait lié au contrat de 1,8 milliard de dollars que SpaceX s signé avec le gouvernement américain, le premier prototype étant lancé en 2020 dans le cadre d’un contrat distinct d’environ 200 millions de dollars. Sans surprise, le réseau de satellites Starshield de SpaceX offrira aussi un système de chiffrement bien plus avancée que celui de Starlink. Ironie de la situation, on apprend que SpaceX collabore à la stratégie d’espionnage d’une agence de renseignement américaine alors que dans le même temps, l’agence spatiale privée fait l’objet d’une enquête lancée par des législateurs démocrates qui s’interrogent sur l’utilisation d’équipements Starlink par les forces russe ! Sans surprise enfin, Pékin a réagi à cette information… en accusant les Etats-Unis de menacer la sécurité mondiale. Pas moins.