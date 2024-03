PS5 Pro : trois fois plus puissante que la PS5 ? Les specs en fuite

Durant deux années très pauvres en first party – hormis le dernier Sipderman et un Helldivers 2 distribué par Sony mais pas développé par l’un de ses studios -, et ce jusqu’au mois d’avril 2025, PlayStation s’apprête à redonner « l’envie d’avoir envie » avec une PlayStation 5 Pro surpuissante. Si l’on en croit plusieurs sources concordantes dont la chaine YouTube Moore’s Law is Dead et le site Insider Gaming, la PS5 Pro disposerait d’une fiche technique à faire rougir de nombreux PC gaming. Vraiment.

La PS5 Pro serait plus de 3 fois plus puissante que la PS5

Ainsi, des documents techniques indiquent que la PS5 Pro (qui porterait le nom de code Trinity en interne) embarquera un CPU AMD à 4,4 GHz (en mode turbo) et un GPU RDNA3 dont la puissance théorique est estimée à 33,5 téraflops, soit plus de trois fois la puissance de la PS5 actuelle (10,2 tflops max, en fréquence dynamique qui plus est). La nouvelle console serait capable de performances améliorées d’un facteur trois ou quatre pour le rendu en ray-tracing, et serait cette fois capable d’assurer l’affichage RT en 4K ET 60 fps (frame per second), ce qui n’est pas possible avec la génération actuelle. Plus fort encore, la PS5 Pro bénéficierait du PlayStation Spectral Super Resolution (ou PSSR), un équivalent de l’upscale « intelligent » proposé par les FSR et DLSS d’AMD et Nvidia. Le PSSR donnerait même des résultats supérieurs au FSR 2 d’AMD, ce qui serait une sacré claque !

Cette PS5 Pro pourrait être annoncée (vendue ?) dans le courant du mois de novembre, à un tarif qui fera certainement grincer bien des dents (mais qui fera de toute façon moins mal au portefeuille qu’un PC gaming capable de livrer du 33 tflops). Ce sera en tout cas la machine idéale pour jouer à GTA V dès l’an prochain avec les détails à fond les ballons. Du côté de la concurrent Xbox, on semble plus intéressé par la façon de monétiser les derniers gros rachats de studios quitte à faire une croix sur les exclusivités. Une nouvelle console Xbox ne serait pas à l’ordre du jour avant 2026 au moins, ce qui va donc laisser le champ libre à Playstation pour écraser encore plus son adversaire dans les ventes hardware.