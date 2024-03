De nombreux McDonald’s obligés de fermer à cause d’une énorme panne informatique

Le géant américain McDonald’s a été en grande difficulté ce vendredi 15 mars. Des dizaines de restaurants ont en effet dû fermer leurs portes et des services de commande en ligne se sont arrêtés pendant plusieurs heures à cause d’une énorme panne informatique. De nombreux pays ont été touchés par la panne, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, Hong-Kong, l’Australie, le Japon et même la France. « Nous sommes au courant d’une panne technique qui a impacté nos restaurants ; le problème est maintenant résolu », a déclaré un porte parole de McDonald’s à la chaine d’information CNN, ajoutant que « le problème n’est pas lié à un acte de cybersécurité ».

La panne a démarré tôt ce matin dans plusieurs pays. « Nous rencontrons actuellement une panne du système. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous demandons d’attendre un moment jusqu’à ce que le service soit rétabli », a posté rapidement sur X l’antenne McDonald’s Japon. Une heure plus tard, un second message confirmait que les restaurants McDonalds étaient fermés dans tout le Japon. Du jamais vu !

Au vu des nombreux témoignages recueillis sur les réseaux sociaux (et des messages de MacDonald’s Japon, il semble bien que la panne ait été massive et que de très nombreux restaurants MacDonald ont du temporairement fermer leurs portes. Le géant de la restauration rapide n’a cependant fourni aucun détails concernant l’envergure de la panne et de ses conséquences directes, ce qui ne va clairement pas dans le sens d’un incident mineur.