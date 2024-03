🔥 Amazon annonce les dates pour ses ventes flash du printemps 2024

Amazon propose chaque année des ventes flash pour le printemps et les dates pour l’édition 2024 sont dévoilées. Le commerçant en ligne proposera des réductions entre le 20 et le 25 mars.

Les ventes flash d’Amazon au printemps d’Amazon débutent à minuit le 20 mars et se terminent le 25 mars à 23h59. C’est en soi plus intéressant que l’année dernière où l’événement était étalé sur trois jours. De quoi laisser plus de temps pour faire ses achats et découvrir l’ensemble des réductions.

Quelle différence entre le Prime Day et ces ventes flash du printemps ? Il y en a une notable : les ventes flash du printemps sont accessibles pour tout le monde, là où les offres du Prime Day sont réservées aux abonnés Amazon Prime. On précisera toutefois qu’Amazon fait mention de quelques remises exclusives pour ses membres Prime à l’occasion des ventes flash du printemps, sans pour autant dire lesquelles.

Il faut s’attendre à des remises sur plusieurs catégories de produits, dont les articles high-tech comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les supports de stockage (SSD, clé USB, etc), les casques, les écouteurs, les montres connectées, les bracelets connectés et plus encore. Et bien sûr, d’autres catégories n’ayant pas de rapport avec la tech auront le droit aux promos.

Rendez-vous donc du 20 au 25 mars pour découvrir les ventes flash du printemps d’Amazon. La page dédiée à l’événement est à retrouver en cliquant ici.