🔥 Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos High-Tech sur Amazon

Amazon a décidé depuis 2015 de proposer ses propres journées de promo, en juillet et en octobre, et a nommé ce évenement Amazon Prime Day. Il s’agit d’un « événement shopping mondial inédit réservé exclusivement aux membres du programme Amazon Premium » pendant lequel de nombreux commerçants proposent leurs produits à prix cassés pouvant aller jusqu’à -50%, -60%, -70%, voire plus selon les objets vendus. Il prend encore place pendant 48 heures cette année, et cela vient tout juste de commencer et se terminera mardi 11 octobre à 23h59.

Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 69,90€ par an ou de 34,95€ pour les moins de 24 ans.

Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock écoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.



🔥 HOT! Chercher un produit sur notre comparateur de prix pour produits High-tech 🔥

— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires/objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / PC hybrides :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :





➡️ Jeux :







➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :



Serveur de stockage NAS Terramaster F4-423 NAS 4 Baiesprocesseur Quad-Core N5105/5095, mémoire DDR4 4 Go, 2 Ports 2,5 GbE (sans Disque) à 399,99€ au lieu de 499,99€

➡️ SSD :

➡️ Cartes SD :

Carte Philips Micro SDXC 128 Go à 10€

➡️ Clés USB :





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Logiciels :

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

HOT! PC Portable 14″ Asus Zenbook 14 Flip UN5401QA-KN160W – 2,8K OLED Tactile, AMD Ryzen 9 5900HX, 16 Go RAM, 1 To SSD à 1099€ au lieu de 1999€

PC Portable 14″ Asus Zenbook 14 Flip UN5401QA-KN160W – 2,8K OLED Tactile, AMD Ryzen 9 5900HX, 16 Go RAM, 1 To SSD à 1099€ au lieu de 1999€

➡️ Composants :

Watercooling AiO Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion à 76,68€ au lieu de 96,53€

➡️ Écrans :

Ecran PC 24″ Dell SE2422HX- Full HD, Dalle VA, 75 Hz, Freesync, 5 ms à 89€

Écran PC Gaming 34″ Acer Nitro XZ342 – WQHD, 144 Hz, FreeSync, 1ms VRB à 299€ au lieu de 379€

—🔥 Films / Séries —

Coffret Blu-Ray Terre Du Milieu (6 films) – Seigneur des Anneaux + Le Hobbit les 2 Trilogies à 15,19€ au lieu de 46,34€

Combo Blu-ray 4K + Blu-ray Kaamelott : Premier Volet (Vendeur tiers) à 14,75€ au lieu de 24,99€

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Jeux et Gadgets —

— 🔥 Divers —