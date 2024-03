Sony finit de couler Deviation Games, le studio qui devait créer un concurrent de Call of Duty

SIE (Sony Interactive Entertainment) préfère souvent les deals d’exclusivités et les partenariats aux rachats de studios (bien plus coûteux). Il y a trois ans de cela, Sony avait annoncé des partenariats avec Haven Studios (Fairgames), Firewalk Studios (Concord) et Deviation Games. Pour des raisons encore inconnues, l’accord avec Deviation Games, qui était pressenti pour le développement d’un concurrent de Call of Duty sur PlayStation, a totalement capoté, et lkes conséquences de ce désengagement son lourdes : il y a quelques jours de cela, Deviation Games a annoncé l’arrêt de ses activités. On ne parle pas pourtant ici d’un petit studio mais bien d’une entité composée d’une centaine d’employés et dirigée par des anciens de Treyarch (les développeurs de Call of Duty). Des difficultés de management internes, une vague de licenciements et enfin la fin de non recevoir de Sony auront donc suffi à sceller l’avenir du studio.

PlayStation n’a plus besoin de son « Call of-like »

Kriste Stull, la directrice des ressources humaines et des opérations chez Deviation Games s’est chargée d’apporter la mauvaise nouvelle sur LinkedIn : « C’est avec le cœur lourd que nous annonçons la fermeture de Deviation Games. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute notre équipe. Merci pour votre travail acharné, votre dévouement et vos contributions à Deviation ; je suis incroyablement reconnaissante d’avoir eu l’occasion de travailler avec chacun d’entre vous ». L’arrêt de la collaboration avec PlayStation a peut-être pour origine première… Microsoft, dont le changement brutal de stratégie (la livraison de plusieurs jeux first party Xbox sur PlayStation) a peut-être convaincu Sony que la création d’un concurrent à Call of Duty exclusif à la PlayStation n’était plus vraiment utile dans la mesure où le FPS d’Activision resterait sans doute disponible sur PlayStation même après la période de « sureté » de 10 ans. PlayStation perd en tout cas un autre projet multijoueurs AAA après l’abandon de The Last of Us Faction.