Mercedes-Benz signe un partenariat avec la startup de robotique Apptronik

Apptronik, une jeune pousse spécialisée dans la robotique et basée à Austin, a récemment conclu un partenariat avec Mercedes-Benz pour collaborer à l’identification d’applications pour la robotique avancée dans la fabrication de véhicules. Le partenariat a pour but d’automatiser une partie du travail manuel, particulièrement exigeant sur le plan physique dans le secteur de l’automobile, et à faible valeur ajoutée. Les robots humanoïdes d’Apptronik, Apollo, seront utilisés pour automatiser des tâches telles que le déplacement de caisses d’un point A à un point B (entre autres…). Le co-fondateur et CEO d’Apptronik, Jeff Cardenas, a déclaré que les robots humanoïdes de sa société seront utilisés pour des tâches à faible valeur ajoutée, impliquant probablement un travail répétitif et exigeant sur le plan physique. Le CEO a aussi ajouté qu’Apptronik resterait attentive à la problématique du remplacement des travailleurs humains, un point de friction récurrent de ce type de technologies. A noter qu’Apptronik est une « spin-off » de l’Université du Texas à Austin, qui s’est fait connaitre pour son travail sur le célèbre robot humanoïde Valkyrie de la NASA.

Le robot humanoide d’Apptronik peut transporter des caisses et effectuer d’autres tâches « physiques » dans un contexte de production industrielle

Une étape majeure pour Apptronik

Ce partenariat représente évidemment une étape majeure pour Apptronik. Si l’essai s’avère concluant et que Mercedes-Benz passe in fine une grosse commande de robots Apollo, il s’agira même d’un coup de maître pour la startup américaine et d’une avancée certaine pour le secteur des robots humanoïdes à usage industriel. On constate aussi que le deal signé entre Apptronik et Mercedes intervient à un moment où les robots humanoïdes semblent susciter un intérêt considérable de la part des investisseurs, comme en témoigne la récente levée de fonds de 675 millions de dollars de la startup de robotique Figure (dont le robot Figure 01 défraie la chronique depuis quelques heures).