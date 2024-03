Sora, l’IA qui génère des vidéos à partir de texte, sera disponible pour tous dans l’année

Sora, la spectaculaire IA générative capable de créer des vidéos à partir de simples prompts, sera disponible pour tous dès cette année. Mira Murati, la CTO (chief technical officer) d’OpenAI, a confirmé l’information dans une interview accordée au Wall Street Journal. Sora sortira donc de son statut d’IA prototype d’ici « quelques mois », une perspective assez étourdissante au vu de ses étonnantes capacités. Sora est en effet capable de produire des vidéos d’un extrême réalisme, très loin des premières IA du genre qui semblaient halluciner en permanence. La cohérence des animations se rapproche de la perfection, et face aux risques de créations de fakes et de fausses informations, Murati a promis que l’IA serait incapable de générer des personnes connues, et que chaque vidéo embarquerait un Watermark, c’est à dire une signature numérique qui atteste de l’artificialité des images.

Mira Murati, la CTO d’OpenAI, est l’une des têtes pensantes à qui l’on doit ChatGPT

Mieux encore, Sora pourrait à terme intégrer du son (OpenAI y travaille), ce qui lui permettra de devenir un véritable outil de création de vidéos. Les cinéastes ou vidéastes en herbe devraient y trouver leur bonheur…. « Nous essayons de comprendre comment utiliser cette technologie comme un outil avec lequel les gens peuvent éditer et créer » déclare Murati. La géniale CTO n’en dit pas trop concernant la nature des vidéos qui ont servi à entrainer l’IA, mais confirme ce dont on se doutait : une IA générative de vidéos demande des ressources bien plus importantes en capacité de calcul et en consommation électrique qu’un LLM purement textuel. Le coût est donc beaucoup plus élevé in fine pour OpenAI, mais Murati espère qu’OpenAI rendra l’outil « disponible à des coûts similaires » à DALL-E.