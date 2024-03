Malgré les difficultés, Intel surdomine le marché du CPU

Canalys est formel : Intel surdomine le marché du CPU. Sur le quatrième trimestre 2023, la firme de Santa Clara aurait livré pas moins de 50 millions de processeurs (contre 9 millions de puces pour AMD et 6 millions pour Apple), ce qui lui permettrait d’occuper 78% de parts de marché, loin devant les 13% de Pdm d’AMD et les 9% de Pdm restantes répartis entre Apple (la plus grosse part), Qualcomm, Arm et MediaTek. La firme de Cupertino a beau vendre entre 25-28 millions de Mac chaque année, (tous équipés de puces Apple Silicon), la part d’Apple sur le marché du processeur pour Desktops et Portables reste passablement limitée, d’autant que les ventes de Mac ont encore baissé sur le Q4 (-4%). Pour rappel, sur la seule année 2022, près de 292 millions de PCs ont été vendus dans le monde.

Dell et Lenovo représenteraient plus de 50 % des livraisons de processeurs Intel, suivis par HP avec 23 %. Là encore, tout semble dans les clous des différents chiffres publiés trimestres après trimestres. Point notable, on apprend que Lenovo serait responsable de 41 % des bénéfices de MediaTek ! Du côté d’AMD, le principal client du fondeur est Lenovo (40% des commandes de puces AMD sur le Q4 2023). Lenovo, HP et Asus représentent à eux trois 80% des commandes de puces AMD. A noter que tous ces résultats seraient bouleversés si l’on comptabilisait les tablettes : Apple triplerait alors sa part de marché sur le marché des processeurs.