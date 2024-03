Le créateur de Ready Player One lance Open, un battle royale situé dans un métavers

Readyverse Studios, une coentreprise entre Futureverse et l’auteur de S.F Ernest Cline (à qui l’on doit Ready Player One), a créé « The Readyverse », une plateforme métaverse pour le jeu et les expériences web3. Et forcément, le studio s’est associé à Warner Bros. Discovery afin d’adapter le roman Ready Player One dans ce nouveau métaverse. Leur premier projet dans le Readyverse s’intitule « Open » ; il s’agit d’un battle royale jouable à la troisième personne, dans lequel les joueurs peuvent explorer les biomes de Ready Player One et s’affronter dans des niveaux façon « jeu télévisé » afin d’obtenir des skins inspirés du roman. Le Readyverse repose sur les principes d’interopérabilité des actifs, de propriété numérique, de décentralisation et de sécurité, Futureverse fournissant la technologie blockchain nécessaire.

Open est décrit comme « la première expérience métaverse de qualité AAA interopérable avec l’IP AAA qui exploite la technologie web3 ». Le jeu propose un biome Ready Player One, ainsi que des biomes contenant des personnages issus d’autres franchises emblématiques. Pour rappel, Ready Player One, le roman qui a inspiré le jeu (et avant cela le film de Spielberg), se déroule en 2045, alors que la planète est sur le point de s’effondrer et que la population humaine utilise une simulation de réalité virtuelle appelée OASIS afin de s’échapper de cette réalité sinistre. La première personne à découvrir un easter egg numérique dans l’OASIS deviendra alors propriétaire de la simulation tout entière (et récupèrera au passage une fortune de plusieurs milliards de dollars).