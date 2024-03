Qualcomm annonce une date de présentation pour ses prochains chipsets

Le fondeur Qualcomm vient d’annoncer la date de présentation de ses prochains chipsets, et à priori, il ne serait pas question du très attendu Snapdragon 8 Gen 4 mais bien plutôt du Snapdragon 8 Gen 3s, un poil moins puissant que son prédécesseur 8 Gen 3, et du Snapdragon 7+ Gen 3, dont on connait encore très peu de choses (pour ne pas dire « rien »). Les deux processeurs seront dévoilés le 18 mars prochain à 14h30…heure de Pékin. Il ne faut pas s’attendre non plus à ce que ces processeurs cassent les perfs en terme de traitement d’IA. Ces deniers s’adresseront prioritairement aux mobiles moyen de gammes « solides », comprendre avec des spécifications largement « good enough » pour 90% des utilisateurs mais un peu en deçà pour ceux qui demandant des performances plus « premium » et adaptées à des usages bien spécifiques (IA, traitement d’image, jeu vidéo).

Le Snapdragon 8 Gen 4 devrait quant à lui être dévoilé en détails au mois d’octobre, peu avant que les fabricants ne s’en emparent. Samsung sera l’un des premiers sur le coup, d’autant que désormais la nouvelle gamme de Galaxy Sx est présentée vers les mois de février-mars. Malheureusement, les flagships du fabricants destinés à l’Europe embarquent la dernière mouture d’Exynos, un processeur « maison » aux perfs toujours nettement en retrait par rapport au dernier Snapdragon 8 Gen.