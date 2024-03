Russie : des élus démocrates demandent des comptes à Starlink

Si l’on en croit plusieurs hauts gradés de l’armée ukrainienne, les forces russes utiliseraient des antennes Starlink depuis plusieurs mois, des déclarations contredites par la filiale de SpaceX sans qu’aucun élément matériel n’ait été apporté au dossier. Face à cette situation, des représentants démocrates du Committee on Oversight and Accountability Democrats ont envoyé un courrier à la COO et présidente de SpaceX Gwynne Shotwell afin d’obtenir quelques éclaircissements.

Les représentants s’inquiètent notamment de possibles violations de l’embargo américain vis à vis de la Russie, les entreprises US étant interdites de commerce avec des entités russe : « Il est alarmant que la Russie puisse obtenir et utiliser votre technologie pour coordonner des attaques contre les troupes ukrainiennes dans les régions illégalement occupées de l’est et du sud de l’Ukraine, potentiellement en violation des sanctions américaines et des contrôles à l’exportation ». Et plus loin : « Nous sommes préoccupés par le fait que vous n’avez pas mis en place des garde-fous et des politiques appropriées pour garantir que votre technologie ne soit ni acquise ni utilisée illégalement par la Russie ».

Starlink : une étrange passivité sur la Russie

En d’autres termes, les représentants démocrates soupçonnent SpaceX d’avoir été particulièrement laxiste concernant la possible disponibilité de sa technologie aux mains des forces russes, ce qu’un esprit un peu moins conciliant pourrait interpréter comme une forme de soutien passif à la Russie.

Le courrier se termine par une série de questions sans ambages, et l’on peut douter que Starlink y réponde dans des délais brefs :