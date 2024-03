Phone (2a) : toutes les specs du smartphone milieu de gamme de Nothing, et l’ouverture des précommandes

Les rumeurs avaient vu juste : après sa présentation stylée mais surtout incomplète à la dernière WWDC, Nothing a dévoilé il y a quelques heures les spécifications complètes du Phone (2a), son smartphone milieu de gamme. Hormis le dos de l’appareil, toujours transparent et affublé de deux bandes LED « Glyph » programmables, le Phone (2a) affiche surtout les spécifications d’un solide mobile de moyen de gamme, pas plus sans doute, mais pas moins non plus. Ah si, le design ravageur en plus tout de même…

Un design travaillé et à nul autre pareil. Avec le Phone (2a), avoir un iPhone avec du style ne coûte plus un bras

Une fiche de specs très correcte pour le tarif

L’écran 6,7 pouces AMOLED du Phone (2a) est à la résolution 1084 x 2412 (avec un taux de rafraichissement dynamique et adaptatif entre 30 et 120 Hz), le processeur est le Dimensity 7200 Pro signé MediaTek (dont il ne faudra pas attendre trop de merveilles sur les jeux les opus gourmands), 8 ou 12 Go de RAM sont disponibles selon les versions, et la batterie atteint les 5000 mAh (45 W) ce qui garantit sans doute une belle autonomie.

Côté bloc photo, le Phone (2a) dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels (ouverture f/1.88) et d’un second capteur ultra large de 50 mégapixels encore (f2.2), tandis que le capteur en façade (pour les selfies) atteint les 32 mégapixels (f2.2). L’appareil est proposé en deux coloris, Noir et Lait (Black, Milk). Les tarifs ci-dessous montrent en tout cas un appareil plutôt bien positionné et au bon rapport qualité-prix (à priori). On est loin des tarifs des modèles précédents.

Le Phone (2a) est disponible en précommande en France :

Chez Amazon , modèle blanc cassé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (prix 349 euros)

A la FNAC, modèle blanc cassé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (prix 399 euros)

Chez Darty, modèle 12/128 Go, mais cette fois en noir (prix 399 euros)

Les livraisons du Phone (2a) démarreront le 12 mars prochain.