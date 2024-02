[MWC 2024] Nothing présente le Phone (2a), son smartphone pour les petits budgets

Nothing profite du salon du MWC pour lâcher sa première vidéo sur le Phone (2a), un smartphone tout en design destiné principalement aux petits budgets (mais le tarif n’est pas encore officiellement précisé). La vidéo diffusée est un parfait exemple de la stratégie poursuivie depuis sa création par Nothing puisqu’il n’est presque jamais question de détails techniques – on ne sait toujours pas ce que le Phone (2a) a exactement sous le capot – l’accent étant mis quasi exclusivement sur le design. L’objectif est clair : faire d’un smartphone milieu de gamme par ses caractéristiques un produit aussi attirant qu’un mobile premium. La forme de la coque, le choix des matériaux, les glyphes lumineux au dos (marque de fabrique de Nothing), Nothing passe en revue tous les éléments de design du Phone (2a), comme si l’on était arrivé à un point de maturité du secteur mobile que l’on pourrait s’intéresser uniquement à l’apparence du smartphone sans avoir à se soucier des caractéristiques qui seront de toute façon « good enough » pour les usages prévus.



On note toutefois quelques points interessants, comme le nouveau positionnement des deux capteurs photos arrière, qui sont désormais centrés horizontalement en haut et non placés verticalement à gauche. On sait aussi désormais que le processeur du Phone (2a) est un Dimensity 7200 Pro, une version « custom » de la puce de Mediatek qui confirme au passage l’orientation « budget » du smartphone. Plusieurs « fuites » donnent aussi quelques détails supplémentaires : l’écran 6,7 pouces du mobile serait de technologie OLED (taux de rafraichissement 120 Hz), les deux capteurs au dos atteindraient chacun les 50 mégapixels et la batteries disposerait d’une capacité de 5000 mAh, ce qui est vraiment énorme pour un smartphone de cette catégorie de prix. Allez, encore une vidéo, et on aura droit cette fois à la liste complète des spécifications. Enfin, le tarif démarrerait à 349 euros, mais là encore, on attendra une confirmation de Nothing.