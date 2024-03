OpenAI n’a pas mis longtemps à répondre à la plainte d’Elon Musk, qui il y a quelques jours a lancé une procédure en justice arguant que le créateur de ChatGPT avait renié ses objectifs open source et non lucratifs. Dans un article de blog publié aujourd’hui, la société dirigée par Sam Altman affirme qu’elle va rejeter en bloc « toutes les affirmations d’Elon » et ajoute à ce démenti une attaque en règle contre le CEO de Tesla et de SpaceX. Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman ainsi que Wojciech Zaremba accusent clairement Elon Musk d’avoir voulu s’arroger OpenAI pour lui seul : « Alors que nous discutions d’une structure à but lucratif afin de faire avancer la mission, Elon voulait que nous fusionnions avec Tesla ou qu’il voulait un contrôle total », ce qui signifie « un capital majoritaire, un contrôle initial du conseil d’administration et être CEO. […] Nous ne pouvions pas accepter les termes d’une entreprise à but lucratif avec Elon parce que nous estimions qu’il était contraire à la mission qu’un individu ait un contrôle absolu sur OpenAI. »

Sam Altman, CEO d’OpenAI

La position contradictoire de Musk sur l’IA

En d’autres termes, OpenAI déclare qu’Elon Musk n’était pas du tout contre une évolution d’OpenAI vers une société commerciale (ou à but lucratif)… mais à la seule condition que cette société lui appartienne et qu’il en garde le plein contrôle ! Elon Musk prétend pourtant aujourd’hui qu’il souhaitait qu’OpenAI reste open source et sans objectif financier, une position largement « minée » par la stratégie de l’entrepreneur vis à vis de Grok, le chatbot d’Xai (la société d’IA fondée récemment par Musk). Il est en effet nécessaire de souscrire à un abonnement X premium pour bénéficier des services de Grok, ce qui est bien sûr en totale contradiction avec la position de Musk sur la nécessite d’une IA open source et à but non lucratif. La plainte de Musk peut même être interprétée (sans forcer) comme le coup de semonce d’un concurrent agacé par la domination d’OpenAI sur le secteur de l’IA.